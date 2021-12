Cremlino | evitare troppe aspettative da vertice Putin - Biden

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il portavoce delDmitry Peskov ha messo in guardia contro"troppo eccitate ed emotive" sui colloqui tra Vladimire Joe. "È molto importante non indulgere in ...

Il portavoce delDmitry Peskov ha messo in guardia contro aspettative "troppo eccitate ed emotive" sui colloqui tra Vladimir Putin e Joe Biden. "È molto importante non indulgere in aspettative troppo eccitate ...... status e affermazione delle linee rosse del. In un confronto fatto di minacce ma anche di ... Lo scopo non è solouna guerra, come vuole dipingere la Russia. Lo scopo è anche ribadire ...Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha messo in guardia contro aspettative "troppo eccitate ed emotive" sui colloqui tra Vladimir Putin e Joe Biden. (ANSA) ...Ribadiranno le posizioni e le rispettive linee rosse. Marroni (IAI): "È il bluff di Putin". Ma è un gioco che può avere derive pericolose ...