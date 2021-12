Conte corre col Pd? I malumori di Base riformista. E Calenda si candida (Di lunedì 6 dicembre 2021) La riserva non è ancora stata sciolta ma le voci che girano hanno più di un fondamento. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte proverà a conquistare (nelle suppletive di gennaio) un collegio – quello del Centro di Roma – dall’altissimo valore simbolico per il Pd. Il posto è stato lasciato libero dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e prima di lui da Paolo Gentiloni, e la decisione di schierare l’ex premier è maturata nelle stanze del Nazareno. I vertici democratici hanno benedetto l’ipotesi del grillino per serrare i ranghi anche in vista della partita del Quirinale, in ossequio all’alleanza ormai sempre più stretta fra Pd e Movimento 5 Stelle. Scelta che ha incontrato il favore anche di Leu. Di fatto però, l’ipotesi della candidatura dell’ex premier ha inaridito definitivamente qualsiasi terreno per la costruzione del campo largo. ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) La riserva non è ancora stata sciolta ma le voci che girano hanno più di un fondamento. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppeproverà a conquistare (nelle suppletive di gennaio) un collegio – quello del Centro di Roma – dall’altissimo valore simbolico per il Pd. Il posto è stato lasciato libero dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e prima di lui da Paolo Gentiloni, e la decisione di schierare l’ex premier è maturata nelle stanze del Nazareno. I vertici democratici hanno benedetto l’ipotesi del grillino per serrare i ranghi anche in vista della partita del Quirinale, in ossequio all’alleanza ormai sempre più stretta fra Pd e Movimento 5 Stelle. Scelta che ha incontrato il favore anche di Leu. Di fatto però, l’ipotesi dellatura dell’ex premier ha inaridito definitivamente qualsiasi terreno per la costruzione del campo largo. ...

