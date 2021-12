Come funziona il super green pass, le faq del governo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di green pass scaricati, esattamente 1.310.001 tra quelli base e quelli "super". Le misure sul certificato verde 'rafforzato' (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da oggi fino al 15 gennaio. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni: secondo i del governo, sono stati 968.069 i green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l'effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione da Covid. L'esecutivo ha pubblicato le Faq per chiarire i dubbi ancora aperti anche se rimangono dei nodi da sciogliere, a partire dalla questione sollevata dalle regioni che hanno chiesto una 'moratoria' dell'obbligo del pass su bus e metro per i 12-18enni. Il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record discaricati, esattamente 1.310.001 tra quelli base e quelli "". Le misure sul certificato verde 'rafforzato' (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da oggi fino al 15 gennaio. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni: secondo i del, sono stati 968.069 iscaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l'effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione da Covid. L'esecutivo ha pubblicato le Faq per chiarire i dubbi ancora aperti anche se rimangono dei nodi da sciogliere, a partire dalla questione sollevata dalle regioni che hanno chiesto una 'moratoria' dell'obbligo delsu bus e metro per i 12-18enni. Il ...

Advertising

ItaliaViva : Qualcuno deve aver spiegato a #Conte come funziona. @elenabonetti - Agenzia_Ansa : Vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, cos'è e come funziona, Dosaggi, prenotazioni, somministrazione: t… - fanpage : #ISuperdiffusori, inchiesta esclusiva di #Fanpage, @fcancellato a #PiazzaPulita: 'Stasera hanno scoperto con noi di… - luttisluttis : RT @doluccia16: Come potete dire che il vaccino funziona, se dopo un anno di vaccinazioni a ripetizione, siamo alle regole di quando il va… - papervthin : una settimana a vivere in funzione di sto benedetto pacco e alla fine è arrivato sabato che dovevo uscire per forza… -