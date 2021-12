Britt Baker: “La mia storia è stata un percorso in salita” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Britt Baker è oggi una delle star più gettonate della AEW, ma non è sempre stato così. La campionessa della AEW è stata recentemente intervistata da Bleacher Report, e ha parlato dei periodi precedenti al suo regno titolato, in cui ha dovuto dimostrare il suo valore agli occhi di pubblico e colleghi. La prima vetta raggiunta da Baker è stato il pay-per-view del 2018 All In: “Ero la ragazza che nessuno conosceva. Madison Rayne, Tessa Blanchard e Chelsea Green avevano già partecipato a diversi show televisivi. Avevano viaggiato per il mondo. Io mi ero appena laureata, quello era il mio primo momento importante. È stata davvero una grande prova, all’epoca non ero la favorita. Fa un po’ ridere che anni dopo io sia una delle donne più importanti in AEW, è un po’ un cerchio che si ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 dicembre 2021)è oggi una delle star più gettonate della AEW, ma non è sempre stato così. La campionessa della AEW èrecentemente intervida Bleacher Report, e ha parlato dei periodi precedenti al suo regno titolato, in cui ha dovuto dimostrare il suo valore agli occhi di pubblico e colleghi. La prima vetta raggiunta daè stato il pay-per-view del 2018 All In: “Ero la ragazza che nessuno conosceva. Madison Rayne, Tessa Blanchard e Chelsea Green avevano già partecipato a diversi show televisivi. Avevano viaggiato per il mondo. Io mi ero appena laureata, quello era il mio primo momento importante. Èdavvero una grande prova, all’epoca non ero la favorita. Fa un po’ ridere che anni dopo io sia una delle donne più importanti in AEW, è un po’ un cerchio che si ...

