Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni. Proteste in tutto il Myanmar (Di martedì 7 dicembre 2021) La magistratura di Naypyidaw ha condannato a quattro anni di carcere Aung San Suu Kyi, agli arresti in luogo ignoto dal golpe del 1 febbraio scorso quando la giunta militare ha preso il potere in Myanmar. La leader della Lega nazionale per la democrazia si vede così comminare la prima sentenza, colpevole di incitamento e violazione delle regole Covid19 ai sensi di una legge sui disastri naturali. Un pena modesta quanto ingiusta se non fosse che i quattro per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

virginiaraggi : Piena solidarietà a Aung San Suu Kyi condannata per aver combattuto per i diritti e per la pace nel suo Paese. Sono… - DantiNicola : Il regime militare birmano ha incarcerato Aung San Suu Kyi. Questa volta le accuse, finte, le costeranno 4 anni ma… - Agenzia_Ansa : Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro a… - VanityFairIt : La politica birmana, premio Nobel per la pace, è stata accusata di incitamento al dissenso contro i militari e viol… - mariarosariafil : RT @virginiaraggi: Piena solidarietà a Aung San Suu Kyi condannata per aver combattuto per i diritti e per la pace nel suo Paese. Sono vici… -