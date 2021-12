Alluvioni | dalla Regione i primi contributi ai Comuni colpiti Ecco quali

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Via aiper le spese di emergenza sostenute da alcunisiciliani a causa delleche hanno colpito la Sicilia tra ottobre e novembre. Eventi per iil governo Musumeci ha dichiarato “lo stato di crisi e di emergenza regionale” e richiesto a Roma “lo stato di emergenza nazionale”. In attesa che il governo centrale deliberi il Mattino di Sicilia.

...gestione ordinaria ai picchi di eventi meteo abnormi come mareggiate e. La struttura è composta principalmente da due sezioni: una dedicata alla raccolta dei rap (rifiuti ...Le nostre città sono sommerse dalle, i nostri raccolti distruttigrandine esiccità. Ci ribelliamo oggi con azioni non violente per chiedere l'istituzione di assemblee dei ...Via ai primi contributi per le spese di emergenza sostenute da alcuni Comuni siciliani a causa delle alluvioni che hanno colpito la Sicilia tra ottobre e novembre. Eventi per i quali il governo Musume ...A un anno dall’alluvione, 200 volontari da varie regioni sono tornati in paese. Visita ai monumenti e pranzo offerto. "La macchina dei soccorsi fu efficiente" ...