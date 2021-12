Alessandra Celentano e lo scontro incandescente su Canale 5, sentenza pesante: “Semplicemente imbarazzante” (Di lunedì 6 dicembre 2021) scontro di fuoco durante la puntata di ieri di Amici tra Alessandra Celentano e un noto coreografo: scopriamo insieme cos’è successo. Alessandra Celentano ad “Amici” (screenshot YouTube)Durante la puntata di Amici di ieri, la maestra Alessandra Celentano si è scontrata duramente con un noto volto del programma. Si tratta di Garrison Rochelle, famoso coreografo che ha partecipato al talent come insegnante per oltre un decennio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 21 Decisione inaccettabile, il votaccio scatena un pandemonio: Ma sei serio? Vergognati!” Il coreografo è ritornato negli studi di Amici per giudicare la sfida tra la nuova arrivata Virginia e l’aspirante ballerina Cosmary. Una volta proclamata la vincitrice, la Celentano ha ... Leggi su specialmag (Di lunedì 6 dicembre 2021)di fuoco durante la puntata di ieri di Amici trae un noto coreografo: scopriamo insieme cos’è successo.ad “Amici” (screenshot YouTube)Durante la puntata di Amici di ieri, la maestrasi è scontrata duramente con un noto volto del programma. Si tratta di Garrison Rochelle, famoso coreografo che ha partecipato al talent come insegnante per oltre un decennio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 21 Decisione inaccettabile, il votaccio scatena un pandemonio: Ma sei serio? Vergognati!” Il coreografo è ritornato negli studi di Amici per giudicare la sfida tra la nuova arrivata Virginia e l’aspirante ballerina Cosmary. Una volta proclamata la vincitrice, laha ...

Advertising

AmiciUfficiale : And the winner is… La maestra Alessandra Celentano! ?????? #Amici21 @Ale_Celentano - AmiciUfficiale : Per Serena e Carola è arrivato il momento di affrontare il compito assegnato dalla maestra Alessandra Celentano! Se… - fantaszharry0 : RT @davided81: Alessandra Celentano fa il ragionamento più sensato e dimostra di essere fondamentale per questo programma #Amici21 - smileofgiulola : Alessandra Celentano É LA PIÙ SENSATA IN QUESTO PROGRAMMA #amemici21 #Amici21 - Aleee1717 : #Amici21 Alessandra Celentano io ti amo lo capisci?? -