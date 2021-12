A Roma in scena “M.E.S.” (Menzogne Estremamente Sincere) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Il 31 dicembre alle 22, con brindisi finale insieme alla compagnia, e il 1-2 gennaio 2022 alle 18.30 il nuovo spettacolo ideato, scritto e diretto da Emiliano De Martino sarà in scena a Roma, al Teatro Portaportese. Due coppie, due mondi tanto diversi quanto simili, quattro persone che vivono la propria vita come la credono e sentono giusta, ma la realtà che li circonda e la struttura più profonda del loro essere li porterà ad affrontare aperture e chiusure inaspettate e non previste. Esigenze, desideri, pulsioni e fantasie, sono gli elementi che accomunano tutte le coppie del mondo e la differenza tra le nostre due coppie che vengono raccontate e disegnate come due punte di due iceberg enormi, non sta nel provare o desiderare di avere questi caratteristici elementi, ma si differiscono tra loro solo e unicamente nella quantità e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021)– Il 31 dicembre alle 22, con brindisi finale insieme alla compagnia, e il 1-2 gennaio 2022 alle 18.30 il nuovo spettacolo ideato, scritto e diretto da Emiliano De Martino sarà in, al Teatro Portaportese. Due coppie, due mondi tanto diversi quanto simili, quattro persone che vivono la propria vita come la credono e sentono giusta, ma la realtà che li circonda e la struttura più profonda del loro essere li porterà ad affrontare aperture e chiusure inaspettate e non previste. Esigenze, desideri, pulsioni e fantasie, sono gli elementi che accomunano tutte le coppie del mondo e la differenza tra le nostre due coppie che vengono raccontate e disegnate come due punte di due iceberg enormi, non sta nel provare o desiderare di avere questi caratteristici elementi, ma si differiscono tra loro solo e unicamente nella quantità e ...

