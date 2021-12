Advertising

sportli26181512 : Samp, torna di moda Giampaolo: Torna di moda Marco Giampaolo per la panchina della Sampdoria. Per ora, fino al derb… - infoitsport : D'Aversa fino al derby, ma la Samp valuta le alternative: risale Giampaolo oltre a Stankovic - sportli26181512 : D'Aversa fino al derby, ma la Samp valuta le alternative: risale Giampaolo: Anche il Corriere dello Sport fa il pun… - sportli26181512 : Genoa-Samp, derby tra deluse. Ecco cosa può cambiare a gennaio: Genoa-Samp, derby tra deluse. Ecco cosa può cambiar… - OnlineSportsRT : Samp: D'Aversa resta fino al derby -

Ultime Notizie dalla rete : Samp Aversa

E allora via, Ranieri, e in panchina D'. appena retrocesso col Parma. Altro giro, altro regalo. Non più quello di Garrone perché dal 2019 Ferrero doveva camminare con le proprie gambe. ...Commenta per primo Torna di moda Marco Giampaolo per la panchina della Sampdoria . Per ora, fino al derby, resta Roberto D', ma secondo il Corriere dello Sport l'abruzzese sta scalando posizioni, visto che Stankovic non riesce, per il momento, a liberarsi dalla Stella Rossa.La Sampdoria da l'ultimatum a Roberto D'Aversa che dovrà provare a salvare il posto contro il Genoa: intanto spunta il retroscena su Iachini ...Cosa rischia la Sampdoria dopo l'arresto del suo proprietario Massimo Ferrero? Cerchiamo di capire cosa può succedere adesso al club blucerchiato.