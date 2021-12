Salto con gli sci | Jan Hoerl centra il primo successo in Coppa del Mondo a Wisla Sul podio Lindvik e Kraft

(Di domenica 5 dicembre 2021) Jansi conferma in grande forma ae, dopo aver firmato il miglior punteggio in qualificazione, trionfa nella quinta competizione individuale stagionale salendo per la prima volta in carriera sul gradino più alto delnelladeldicon gli sci maschile. Il 23enne austriaco ha vinto con merito la gara odierna sul Large Hill polacco, ottenendo lo score più alto del lotto in entrambe le serie e rifilando 6.7 punti aldegli inseguitori, il norvegese Marius. Quest’ultimo è stato in grado di scavalcare nella seconda parte della competizione il fenomenale austriaco Stefan, incapace di esprimersi al top del potenziale e costretto ad accontentarsi di un comunque positivo terzo posto a 8.3 ...

Jan Hoerl si conferma in grande forma a Wisla e, dopo aver firmato il miglior punteggio in qualificazione, trionfa nella quinta competizione individuale stagionale salendo per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio. Dopo aver vinto la qualificazione di venerdì e la prova a squadre di ieri Jan Hoerl si è regalato la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo.