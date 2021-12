Roma - Inter, ancora una bocciatura: 'Deve imparare, si gioca in undici' (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Contro la Roma ha dato una dimostrazione di forza impressionante - le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport' - Giù il cappello. Anche dopo l'1 - 0 ha continuato ad attaccare, ha cercato il colpo del ... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 dicembre 2021) 'Contro laha dato una dimostrazione di forza impressionante - le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport' - Giù il cappello. Anche dopo l'1 - 0 ha continuato ad attaccare, ha cercato il colpo del ...

Advertising

DAZN_IT : Ma che partita ha fatto l’Inter? ?? #Dzeko punisce così la Roma, ma non esulta ?? #RomaInter #DAZN - Inter : ??? | DUMFRIES Le parole dell'esterno olandese, fondamentale nella vittoria nerazzurra all'Olimpico ?? - FBiasin : L’#Inter supera la #Roma con una facilità disarmante e i gol di quelli che “non erano previsti”. E con l’enorme lav… - elbauscia : RT @fcin1908it: Roma-Inter un premio a Marotta: “Calha, Dzeko e Dumfries? Per loro spesi solo 12,5 mln” - FRANCESCOASROM7 : RT @NicoSchira: Se non si chiamasse Josè #Mourinho sarebbe sulla graticola. La sua #ASRoma ha ben poco di Special. Già 7 sconfitte in 16 gi… -