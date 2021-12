Quanta differenza con le sconfitte dello scorso Napoli con l’Atalanta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 dicembre 2021) La prestazione e il risultato In questo spazio delsta, lo sapete, proviamo ad analizzare il calcio in maniera razionale partendo dalle evidenze tattiche e numeriche, senza dimenticare il contesto. Considerando il risultato per quello che è. Vale a dire una conseguenza di ciò che avviene sul campo. Un dato che non è casuale, ma può essere anche un evento incidentale. Ecco,-Atalanta 2-3 è una partita in cui la prestazione di entrambe le squadre – data la situazione di partenza – non può essere che applaudita. E vale anche per la squadra che ha perso. Soprattutto in questo caso, perché si tratta di una squadra – ovviamente stiamo parlando del– che ha dato tutto quello che aveva, che ha pure provato a fare qualcosa di diverso e ci è riuscita. Ma poi è stata battuta da un avversario più forte, almeno questa sera, dal ...