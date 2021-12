PS4 Rilasciato PS4 Payloads v1 0 2

(Di domenica 5 dicembre 2021) Lo sviluppatore Master s haun nuovo aggiornamento di PS4con la nuova versione 1.0.2. Ulteriore tool per windows alternativo a tante altre disponibile sul web che vi permette di iniettare payload su PS4 jailbroken dal firmware 5.05 al 7.55.Rispetto ad altre applicazioni per windows, sembra molto più reattivo e molto piu’ funzionale. Provate e fateci sapere nei commenti Anteprima Download PS4..v1.0.2.rar Fonte Github Il post completo PS4PS4v1.0.2 è disponibile su Games and Consoles.

