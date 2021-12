La Lazio prima dilaga poi rischia: tris alla Samp con doppietta di Immobile (Di domenica 5 dicembre 2021) La Lazio reagisce dopo il 4 - 4 con l'Udinese, domina nel primo tempo e vince con la Sampdoria, liquidata 3 - 1 a Marassi. Un bel gol di Milinkovic apre i conti al 7' su ottima iniziativa di Zaccagni, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Lareagisce dopo il 4 - 4 con l'Udinese, domina nel primo tempo e vince con ladoria, liquidata 3 - 1 a Marassi. Un bel gol di Milinkovic apre i conti al 7' su ottima iniziativa di Zaccagni, ...

Advertising

OfficialSSLazio : ??? Prima vittoria in questa #SerieATIMVision per la Lazio Women! Contro l'Hellas Verona decide il gol di Adriana… - federicocasotti : In questa prima mezz'ora Mertens sta omaggiando Maradona, la Lazio sta omaggiando la statua. #NapoliLazio - sportli26181512 : La Lazio prima dilaga poi rischia: tris alla Samp con doppietta di Immobile: La Lazio prima dilaga poi rischia: tri… - Gazzetta_it : La Lazio prima dilaga poi rischia: tris alla Samp con doppietta di Immobile #SerieA - sportli26181512 : Milinkovic contro l’arbitro Fabbri: espulso per proteste: Il Sergente della Lazio, capitano con Immobile out, si ar… -