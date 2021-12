Juventus-Genoa 2-0, Shevchenko: “Oggi era difficile anche mettere i giocatori in campo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ecco le parole di Andriy Shevchenko, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium: “Abbiamo cercato di stare in partita comunque, Oggi la squadra ha messo impegno, ma era molto difficile anche mettere i giocatori in campo. Abbiamo cambiato posizioni ai giocatori ecc, però abbiamo provato. Non abbiamo creato niente, ma soprattutto nel secondo tempo almeno ci abbiamo provato. Derby con la Sampdoria? In questo momento abbiamo deciso di giocare col 3-5-2 perché abbiamo questi giocatori e non riusciamo a recuperare nessuno. Vediamo domani se qualcuno rientra, ma non credo, poi iniziamo a preparare il derby e fare il nostro massimo”. E ancora: “Abbiamo cercato e provato ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ecco le parole di Andriy, tecnico del, dopo la sconfitta per 2-0 contro laall’Allianz Stadium: “Abbiamo cercato di stare in partita comunque,la squadra ha messo impegno, ma era moltoin. Abbiamo cambiato posizioni aiecc, però abbiamo provato. Non abbiamo creato niente, ma soprattutto nel secondo tempo almeno ci abbiamo provato. Derby con la Sampdoria? In questo momento abbiamo deciso di giocare col 3-5-2 perché abbiamo questie non riusciamo a recuperare nessuno. Vediamo domani se qualcuno rientra, ma non credo, poi iniziamo a preparare il derby e fare il nostro massimo”. E ancora: “Abbiamo cercato e provato ...

