Julian Morris di Pretty Little Liars fa coming out e presenta il suo fidanzato (FOTO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Julian Morris di Pretty Little Liars ha celebrato i 18 anni passati con il fidanzato facendo coming out su Instagram attraverso una galleria di FOTO molto romantiche. Julian Morris, protagonista di serie cult come Pretty Little Liars, dopo anni di segretezza, ha scelto Instagram per fare coming out, pubblicando una serie di FOTO romantiche in compagnia del suo fidanzato Landon Ross che hanno letteralmente conquistato i cuori di fan e colleghi. "Sono 18 anni che stiamo insieme e sono i migliori della mia vita, perché sono stati con te al mio fianco. Ti amo tanto", ha scritto Morris nella didascalia della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021)diha celebrato i 18 anni passati con ilfacendoout su Instagram attraverso una galleria dimolto romantiche., protagonista di serie cult come, dopo anni di segretezza, ha scelto Instagram per fareout, pubblicando una serie diromantiche in compagnia del suoLandon Ross che hanno letteralmente conquistato i cuori di fan e colleghi. "Sono 18 anni che stiamo insieme e sono i migliori della mia vita, perché sono stati con te al mio fianco. Ti amo tanto", ha scrittonella didascalia della ...

