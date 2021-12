Italia in lutto, la morte improvvisa è arrivata poco fa: “Una grave perdita” (Di domenica 5 dicembre 2021) Foto ricordo a fine articolo. Toni Santagata è morto a improvvisamente a 85 anni. Cantante, cantautore e compositore, si chiamava Antonio Morese ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. La moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio, lo ha reso noto all’agenzia di stampa Ansa. Santagata era stato anche protagonista di trasmissioni come Canzonissima e fatto molte tournée all’estero. Ha scritto anche sei opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere. Nel 1974 Santagata vinse Canzonissima con il brano “Lu Maritiello”. ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) Foto ricordo a fine articolo. Toni Santagata è morto amente a 85 anni. Cantante, cantautore e compositore, si chiamava Antonio Morese ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. La moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio, lo ha reso noto all’agenzia di stampa Ansa. Santagata era stato anche protagonista di trasmissioni come Canzonissima e fatto molte tournée all’estero. Ha scritto anche sei opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere. Nel 1974 Santagata vinse Canzonissima con il brano “Lu Maritiello”. ...

