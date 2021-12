Green pass mezzi pubblici, la misura vale per le superiori, ma non per under 12. RETTIFICA NOTIZIA SU VALIDITA’ GREEN PASS MEZZI PUBBLICI (Di domenica 5 dicembre 2021) GREEN PASS MEZZI PUBBLICI. La misura vale per gli studenti delle scuole superiori, ma non per quelli under 12. Il governo, con la FAQ ufficiale, pubblicato sul sito specifica che il trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per i minori di 12 anni sarà possibile senza GREEN PASS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 dicembre 2021). Laper gli studenti delle scuole, ma non per quelli12. Il governo, con la FAQ ufficiale, pubblicato sul sito specifica che il trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per i minori di 12 anni sarà possibile senza. L'articolo .

