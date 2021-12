Goggia bis in discesa | in Coppa del Mondo è ancora vittoria a Lake Louise

(Di domenica 5 dicembre 2021) Non accenna a fermarsi la serie vincente di Sofianelle discese didelfemminile. La campionessa olimpica in carica, impostasi da dominatrice nella gara di venerdì sulla Men’s Olympic di, si è ripetuta con altrettanta superiorità nel secondo appuntamento previsto sul pendio canadese, in una giornata che presentava condizioni ben diverse rispetto al giorno prima, con il sole che ha lasciato spazio ad una leggera nevicata e una visibilità più piatta. Tutto ciò non ha condizionato la prestazione di, che aggiunge questa gemma al filotto di gare a cui ha preso parte dall’anno scorso: Val d’Isère, St. Anton, Crans Montana (due volte) e, appunto, venerdì. Ora Isolde Kostner, numero 1 della velocità femminile italiana è lontana solamente due lunghezze in ...

... arrivare a quota 13 vittorie in coppa del mondo èntra a buon diritto fra le perle del palmares di una Sofiaanche ieri letteralmente inarrestabile. Ad impreziosire ancora di più ildella ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 5 Dicembre 2021 LAKE LOUISE (CANADA) - Sofiasi aggiudica anche la seconda discesa libera di Lake Louise, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. Sulle nevi canadesi la fuoriclasse bergamasca non ha rivali ...Sofia Goggia sbanca Lake Luise. L'olimpionica di PyeongChang 2018 ha messo il suo sigillo anche nella seconda gara di Discesa in Coppa del Mondo. Sul tracciato canadese Sofia ha ancora una volta dimos ...