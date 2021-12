Giappone: governo pronto a aumento finanziamenti a basi Usa (Di domenica 5 dicembre 2021) Tokyo si inchina alla volontà di Washington e si dice disposta ad aumentare il budget della Difesa per il mantenimento delle basi militari Usa in Giappone. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Tokyo si inchina alla volontà di Washington e si dice disposta ad aumentare il budget della Difesa per il mantenimento dellemilitari Usa in. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti ...

