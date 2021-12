Domenica In, Mara Venier furiosa con Mariotto: “Non ci sto. Esci dallo studio” (Di domenica 5 dicembre 2021) Guillermo Mariotto ha fatto arrabbiare Mara Venier durante la trasmissione Domenica In. Si stava parlando di mamma che non ci sono più, la stessa padrona di casa ha ricordato come in un momento difficile della sua vita Maria De Filippi le è stata accanto, quando ha notato il giudice di Ballando con le Stelle ridere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 5 dicembre 2021) Guillermoha fatto arrabbiaredurante la trasmissioneIn. Si stava parlando di mamma che non ci sono più, la stessa padrona di casa ha ricordato come in un momento difficile della sua vita Maria De Filippi le è stata accanto, quando ha notato il giudice di Ballando con le Stelle ridere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

