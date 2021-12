Crozza Di Battista sta pensando di fondare un nuovo partito | “Ma forse apro un bar | verrebbe più gente…”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di– in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ –nei panni di Alessandro Distadiun: “Ne sto parlando con Sara, stiamo valutando insieme. Io ai comizi parlo e Sara conta le persone che vengono a sentirmi. A Taviano ne ha contate 23. Compresa Sara…” Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non è chiaro se il nuovo partito lo vuole fare qui in Italia o in sud America. Fratelli di Crozza 3 dicembre diretta, Renato Brunetta: "La storia siamo noi".