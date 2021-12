Covid: aumentano i ricoveri: +169 in 24 ore. Tasso di positività al 2,9%. I DATI (Di domenica 5 dicembre 2021) Sale notevolmente il numero dei pazienti nei reparti ordinari (ora sono 5.597). In lieve aumento anche quello delle persone in rianimazione (736, +4). Cresce la percentuale di positivi sui tamponi fatti (ieri 2,6%). Il bollettino del 5 dicembre segnala 15.021 nuovi casi rilevati su 525.108 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) Sale notevolmente il numero dei pazienti nei reparti ordinari (ora sono 5.597). In lieve aumento anche quello delle persone in rianimazione (736, +4). Cresce la percentuale di positivi sui tamponi fatti (ieri 2,6%). Il bollettino del 5 dicembre segnala 15.021 nuovi casi rilevati su 525.108 test giornalieri

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - borghi_claudio : Intanto domani questi votano. Presente cosa significa un paese civile? Covid, gli svizzeri primi al mondo a votare… - SkyTG24 : #Covid19: aumentano i ricoveri: +169 in 24 ore. Tasso di positività al 2,9%. I DATI - cronachecampane : Aumentano tutti i dati del contagio covid in Campania - statodelsud : Covid: un decesso in Trentino Alto Adige, aumentano ricoveri -