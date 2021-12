Calciomercato Milan, la Sampdoria torna alla carica per Conti (Di domenica 5 dicembre 2021) Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Conti da parte della Sampdoria, che lo aveva seguito nell’ultima sessione estiva Uno dei giocatori seguiti maggiormente dalla dirigenza della Sampdoria nel Calciomercato estivo 2021/22 è stato Andrea Conti. L’esterno rossonero piaceva molto a Roberto D’Aversa, ma il suo arrivo non si è concretizzato. Sul calciatore si erano mosse anche altre squadre (Genoa e Atalanta) ma poi il rossonero era rimasto al Milan. La situazione potrebbe mutare nel mercato invernale. Conti non ha ancora trovato spazio in questa stagione e scalpita. A quanto riporta Il Secolo XIX aumentano le voci di un ritorno di fiamma da parte della Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021), ritorno di fiamma perda parte della, che lo aveva seguito nell’ultima sessione estiva Uno dei giocatori seguiti maggiormente ddirigenza dellanelestivo 2021/22 è stato Andrea. L’esterno rossonero piaceva molto a Roberto D’Aversa, ma il suo arrivo non si è concretizzato. Sul calciatore si erano mosse anche altre squadre (Genoa e Atalanta) ma poi il rossonero era rimasto al. La situazione potrebbe mutare nel mercato invernale.non ha ancora trovato spazio in questa stagione e scalpita. A quanto riporta Il Secolo XIX aumentano le voci di un ritorno di fiamma da parte della. L'articolo proviene da Calcio ...

