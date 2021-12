Calcio: Gotti 'Con Empoli sarà gara intensa,correggere errori con Lazio' (Di domenica 5 dicembre 2021) "Poco tempo a disposizione, ci siamo focalizzati sulla tattica" UDINE - "Quella contro la Lazio è stata una partita con dei contenuti emotivi forti. Ci siamo subito concentrati sulla gara di domani, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) "Poco tempo a disposizione, ci siamo focalizzati sulla tattica" UDINE - "Quella contro laè stata una partita con dei contenuti emotivi forti. Ci siamo subito concentrati sulladi domani, ...

