Ascolti tv 4 dicembre 2021: scopri i programmi più visti in prime time (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time ieri 4 dicembre 2021? Lo scontro tra le due ammiraglie vede Canale 5 affidare il sabato sera al nuovo programma di Claudio Baglioni Uà, mentre su Rai1 continua Ballando con le Stelle. Riuscirà l’amatissimo cantautore romano a ripetere il successo di Tú sí que … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia deglitv inieri 4? Lo scontro tra le due ammiraglie vede Canale 5 affidare il sabato sera al nuovo programma di Claudio Baglioni Uà, mentre su Rai1 continua Ballando con le Stelle. Riuscirà l’amatissimo cantautore romano a ripetere il successo di Tú sí que … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

giorgia_16_ : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - ConsumeYou2 : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - zazoomblog : Ascolti Tv Sabato 4 dicembre 2021: Ballando con le stelle Uà Sapiens Dragon Trainer dati Auditel e share -… - pilarinpinpin02 : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… - Sabell_0 : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… -