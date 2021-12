A Piedi Nudi Nel Parco, stasera in tv un classico della commedia leggera con Fonda e Redford (Di domenica 5 dicembre 2021) Scorrendo i titoli dei film più belli del 1967 secondo Roger Ebert, uno dei più influenti critici cinematografici statunitensi di sempre, si intuisce come quello, un attimo prima del Sessantotto, costituisse un anno di soglia, scandendo un punto di passaggio tra vecchia e nuova Hollywood. Ebert metteva al primo posto il “total movie”, così lo definiva, Gangster Story di Arthur Penn, che col suo tortuoso ritratto degli antieroi Bonnie e Clyde (Faye Danaway e Warren Beatty), seducenti e respingenti, raffigurava un’America dell’epoca della Grande Depressione apparentemente lontana, eppure così contemporanea, in un racconto senza sconti d’una violenza che sullo schermo non s’era mai vista dipinta con tale franchezza. Poi cera Il Laureato di Mike Nichols, che attraverso la storia del giovane Dustin Hoffman, diviso tra il ruolo di amante d’una donna sposata (la celebre ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Scorrendo i titoli dei film più belli del 1967 secondo Roger Ebert, uno dei più influenti critici cinematografici statunitensi di sempre, si intuisce come quello, un attimo prima del Sessantotto, costituisse un anno di soglia, scandendo un punto di passaggio tra vecchia e nuova Hollywood. Ebert metteva al primo posto il “total movie”, così lo definiva, Gangster Story di Arthur Penn, che col suo tortuoso ritratto degli antieroi Bonnie e Clyde (Faye Danaway e Warren Beatty), seducenti e respingenti, raffigurava un’America dell’epocaGrande Depressione apparentemente lontana, eppure così contemporanea, in un racconto senza sconti d’una violenza che sullo schermo non s’era mai vista dipinta con tale franchezza. Poi cera Il Laureato di Mike Nichols, che attraverso la storia del giovane Dustin Hoffman, diviso tra il ruolo di amante d’una donna sposata (la celebre ...

Ivan40941754 : RT @padrona_g: Ho camminato apposta per casa a piedi nudi per sporcarli per bene... Il tuo compito ora è quello di tirare fuori la lingua e… - NodariCristian : @LorenaLuVi @GrandCond1 @ostvest Ops qualcuno ha pestato una merda a piedi nudi ?? - AboAhma78319773 : RT @padrona_g: Ho camminato apposta per casa a piedi nudi per sporcarli per bene... Il tuo compito ora è quello di tirare fuori la lingua e… - findomWoR : RT @padrona_g: Ho camminato apposta per casa a piedi nudi per sporcarli per bene... Il tuo compito ora è quello di tirare fuori la lingua e… - pazzipergerry : RT @PaolaTerzi: Gioia a go go?????? Gerry scotti in camicia rosella + divano + piedi nudi e jeans .. Praticamente quello che sogno da anni di… -