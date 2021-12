Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio covid da lunedì arriva il super Green pass Ecco cosa cambia Alto Adige Friuli in zona giallaper ogni controllori di Atac e Cotral in quanto incaricati di pubblico servizio Oltre alle forze dell’ordine a seguire le verifiche sul possesso della carta vedrei bene persone che usufruiranno del trasporto pubblico locale bus e metro controlli mirati anche a Napoli Papa Francesco lascia ci provo l’ingresso oggi l’incontro pomi kaki sceglierò nymos Da dopo i due giorni di visita Cipro e papà vuole in Grecia per continuare il suo trentacinquesimo viaggio all’estero Fino al prossimo 6 dicembre in programma una serie di incontri politico-istituzionale e religiosi in centinaia si sono radunati ieri sera nel campus della Columbia University per ricordare Davide ...