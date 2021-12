Uccisione sommaria di un aggressore palestinese

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il premier israeliano Naftali Bennett ieri ha dato pieno sostegno agli agenti di polizia autori, lo mostra un video, di una esecuzionedi un, Mohammed Salameh, 23 anni di Salfit (Nablus), che poco prima alla Porta di Damasco di Gerusalemme aveva aggredito e ferito con un coltello un religioso ebreo. Salameh quando è stato colpito era a terra, ferito, non in grado di nuocere. «Gli agenti hanno agito come previsto…Non possiamo permettere che la nostra capitale diventi un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uccisione sommaria

Farodiroma

... nonché l'intimidazione e l'di attivisti per i diritti umani, non fanno che mettere ...Watch (Hrw) ha pubblicato un'inchiesta minuziosa sull'Afghanistan che ha accertato l'esecuzione......in casa al momento dell'in un'altra stanza. Proprio lei aveva intravisto Barbieri inseguire Ilenia Fabbri prima di accoltellarla alla gola e ne aveva fornito una descrizionema pur ...Il premier israeliano Naftali Bennett ieri ha dato pieno sostegno agli agenti di polizia autori, lo mostra un video, di una esecuzione sommaria di un palestinese, Mohammed Salameh, 23 anni di Salfit ...Massacri che sono un retaggio culturale, del paese che per ultimo nel mondo occidentale ha abolito la schiavitù, nel 1888. L'ha abolita ma senza mai affrontare in modo strutturato il tema dell'integra ...