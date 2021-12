Tutto pronto per il Coffi-Cortoglobo (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis Parte la XVI edizione del «Coffi – Cortoglobo Film Festival Italia» che si tiene dall’8 al 12 dicembre 2021 in versione streaming sul portale www.Coffifestival.it A scegliere i corti vincitori dell’edizione 2021 sarà la giuria tecnica composta da: Mimmo Calopresti, regista di grandi produzioni cinematografiche nonché presidente della giuria tecnica Coffi; il regista, sceneggiatore e scrittore Aurelio Grimaldi; l’attore Andrea Lattanzi; il regista Giorgio Verdelli; il regista Francesco Prisco; Maurizio Gemma, direttore della Film Commission Regione Campania. “Il Tema di quest’anno è “Proietta la tua realtà” – racconta il direttore artistico del Coffi, Andrea Recussi – Un messaggio che dedichiamo ai tanti giovani talenti in concorso, attraverso il nostro festival del cinema ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis Parte la XVI edizione del «Film Festival Italia» che si tiene dall’8 al 12 dicembre 2021 in versione streaming sul portale www.festival.it A scegliere i corti vincitori dell’edizione 2021 sarà la giuria tecnica composta da: Mimmo Calopresti, regista di grandi produzioni cinematografiche nonché presidente della giuria tecnica; il regista, sceneggiatore e scrittore Aurelio Grimaldi; l’attore Andrea Lattanzi; il regista Giorgio Verdelli; il regista Francesco Prisco; Maurizio Gemma, direttore della Film Commission Regione Campania. “Il Tema di quest’anno è “Proietta la tua realtà” – racconta il direttore artistico del, Andrea Recussi – Un messaggio che dedichiamo ai tanti giovani talenti in concorso, attraverso il nostro festival del cinema ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Fantacalcio, Consigliati 16giornata serie A: Mou incontra l'inter ... sia quella d'attacco, dove spesso si fa trovare pronto a insaccare. Deve dare uno scossone al ... che difende il suo pallino contro tutto e tutti. Deve rimanere concentrato sul buon lavoro eseguito ...

Concessioni demaniali, Regione e Comuni si coordinano: 'Serve subito una norma nazionale' ...singole apparirebbero solamente dannose per il raggiungimento di una soluzione che interessa tutto ... nonché predisporre al meglio il sistema toscano affinché sia pronto il prima possibile, partendo ...

Tutto pronto per il Gran gala dell'Avis al teatro Nuovo 'Menotti' Spoleto Online Branca racconta il Mourinho dell'Inter: "A Kiev ribaltò un lettino di 70 kg" Roma-Inter non è una gara come tutte le altre per José Mourinho, pronto ad affrontare il suo passato per la prima volta da avversario. Durante il biennio milanese, lo ‘Special One’ fu affiancato da ...

DAZN Serie A 2021/22 Diretta 16a Giornata, Palinsesto Telecronisti Tutto pronto per la 16a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell’era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...

