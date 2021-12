Traffico Roma del 04-12-2021 ore 09:30 (Di sabato 4 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto cose per Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro possibili rallentamenti per un incidente sul ponte Sublicio all’altezza dell’incrocio con via Marmorata possibili disagi per incidente anche su via di Acqua Bullicante in prossimità dell’incrocio con via Portici si rallenta sulla via Cristoforo Colombo per lavori di potatura all’altezza dell’incrocio con Viale della Villa di Plinio lavori di potatura a partire dalle 10 di questa mattina anche sulla via Appia all’altezza del raccordo in direzione del centro possibili ripercussioni sul Traffico di zona prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico chiusa sulla linea metro C la stazione Borghesiana per un intervento tecnico i treni vi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto cose perintenso sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro possibili rallentamenti per un incidente sul ponte Sublicio all’altezza dell’incrocio con via Marmorata possibili disagi per incidente anche su via di Acqua Bullicante in prossimità dell’incrocio con via Portici si rallenta sulla via Cristoforo Colombo per lavori di potatura all’altezza dell’incrocio con Viale della Villa di Plinio lavori di potatura a partire dalle 10 di questa mattina anche sulla via Appia all’altezza del raccordo in direzione del centro possibili ripercussioni suldi zona prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico chiusa sulla linea metro C la stazione Borghesiana per un intervento tecnico i treni vi ...

Advertising

in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, per traffico intenso rallentamenti tra #Firenze #Impruneta e #Incisa-#Reggello e a F… - NafUfkaw : @cassiamancini Mi chiedo chi lavora al centro di Roma ed abita ad Ostia come farà. E non guida (il traffico comunqu… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Colli Portuensi, tra via di Monteverde e la circonvallazione Gianicolense - zazoomblog : Traffico Roma del 04-12-2021 ore 08:30 - #Traffico #04-12-2021 #08:30 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via dei Prati Fiscali, tra largo Valtournanche e via Arturo Graf -