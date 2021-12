Serie A | la cronaca di Roma-Inter 3-0

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per, big match della sedicesima giornata diA 2021/2022. Si parte alle ore 18:00. Alle ore 18:00 fischio di inizio di, big match del sedicesimo turno diA 2021/2022. Allo stadio Olimpico dic’è grande attesa per una partita piuttosto emozionante per José Mourinho, trionfatore ai tempi del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Un gol per tempo: i nerazzurri continuano la corsa in Serie A, salendo a quota 34 ?? - LaStampa : Plusvalenze Juventus, trema tutta la Serie A. I pm: 'Sistema malato, gli atti alla giustizia sportiva' - Fantacalcio : Roma - Inter 0-3: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio - StadioSport : Diretta Streaming Roma – Inter e Cronaca Live 04-12-2021 ore 18:00: Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma – Inte… - tabellamercatob : 16^ giornata #SerieB Finale posticipo #LecceReggina 2-0 Gargiulo e MaJer Tabellino e cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cronaca

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 16ª giornata diA 2021/2022 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola elive Allo stadio Olimpico, Roma e Inter si affrontano nel match valido per la 16ª giornata dellaA 2021/22 ......offre il match del 'Maradona' tra il Napoli di Spalletti e l'Atalanta di Gasperini in tempo realeIl Napoli e l'Atalanta si sfidano nel terzo anticipo della sedicesima giornata del campionato di...UDINE. La sua liberazione è stata disposta d’ufficio non appena terminato l’interrogatorio. Perché «alle fonti di prova valutate in sede di applicazione della misura cautelare – si legge nel provvedim ...Le atlete romane somo ij partenza per Atene: venerdì inizia il girone di qualificazione alle finali della Coppa Len. Oggi ha esordito in acqua la canadese La Roche, ferma delle ultime Olimpiadi ...