Serie A da brividi: Mou contro la sua Inter, Dea devi crederci (Di sabato 4 dicembre 2021) Un sabato di Serie A che promette scintille nella lotta Scudetto: Mou fa l’esame alla sua Inter, la Dea a Napoli per darsi una chance Serie A senza soluzione di continuità con l’attesissima sedicesima giornata in rampa di lancio. Un turno di campionato decisamente Interessante in chiave lotta Scudetto con il Milan di Stefano Pioli ad aprire le danze. Atterrati dal grave infortunio di Kjaer, stagione finita, i rossoneri ospitano la Salernitana con la ragionevole certezza di riconquistare, almeno per qualche ora, la vetta della classifica. Troppo fragili i campani per ipotizzare uno scivolone a San Siro e così l’attenzione si potrà concentrare su ciò che avverrà in seguito. A partire dal sabato più emozionante nella stagione di José Mourinho, quello che lo vedrà opposto per la prima volta in carriera alla sua ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Un sabato diA che promette scintille nella lotta Scudetto: Mou fa l’esame alla sua, la Dea a Napoli per darsi una chanceA senza soluzione di continuità con l’attesissima sedicesima giornata in rampa di lancio. Un turno di campionato decisamenteessante in chiave lotta Scudetto con il Milan di Stefano Pioli ad aprire le danze. Atterrati dal grave infortunio di Kjaer, stagione finita, i rossoneri ospitano la Salernitana con la ragionevole certezza di riconquistare, almeno per qualche ora, la vetta della classifica. Troppo fragili i campani per ipotizzare uno scivolone a San Siro e così l’attenzione si potrà concentrare su ciò che avverrà in seguito. A partire dal sabato più emozionante nella stagione di José Mourinho, quello che lo vedrà opposto per la prima volta in carriera alla sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie brividi Lazio, Sarri ritrova Luiz Felipe ... un solo punto nelle ultime tre partite di Serie A , nonostante in mezzo ci sia stato un importante ... Numeri da brividi La Lazio come detto ha ambizioni europee per il suo cammino, se non da Champions ...

Lazio, incubo gol presi: difesa horror, numeri da brividi Corriere dello Sport.it Serie A da brividi: Mou contro la sua Inter, Dea devi crederci Un sabato di Serie A che promette scintille nella lotta Scudetto: Mou fa l’esame alla sua Inter, la Dea a Napoli per darsi una chance Serie A senza soluzione di continuità con l’attesissima sedicesima ...

Roma-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Roma-Inter è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

