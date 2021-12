Salto con gli sci | a Wisla trionfa l’Austria nella gara a squadre

(Di sabato 4 dicembre 2021) E’a vincere lasul trampolino di, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 dicon gli sci. Fettner, Hoerl, Huber e Kraft hanno chiuso con il punteggio complessivo di 843.0 al termine dei due round, avendo la meglio sui tedeschi Paschke, Leyhe, Eisenbichler e Greiger, secondi con 842.7. Slovenia in terza posizione con C.Prevc, P.Prevc, Zajc e Lanisek a quota 834.4, seguita dalla Polonia (792.9), che al termine del primo round era seconda, e dal Giappone (787.3). LA CLASSIFICA COMPLETA Austria 843.0 Germania 842.7 Slovenia 834.4 Polonia 792.9 Giappone 787.3 Norvegia 767.2 Russia 746.4 Svizzera 602.2 USA 232.9 SportFace.

