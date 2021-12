Roma - Inter 0 - 3: Inzaghi vola, Mourinho affonda all'Olimpico (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma - Sotto gli occhi di Francesco Totti, di nuovo allo stadio Olimpico dopo due anni di assenza, la Roma di Mourinho si scioglie sotto i colpi di una grande Inter. I giallorossi, arrendevoli e mai ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)- Sotto gli occhi di Francesco Totti, di nuovo allo stadiodopo due anni di assenza, ladisi scioglie sotto i colpi di una grande. I giallorossi, arrendevoli e mai ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Partita senza storia all'Olimpico ?? - Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - FBiasin : L’#Inter supera la #Roma con una facilità disarmante e i gol di quelli che “non erano previsti”. E con l’enorme lav… - zazoomblog : Roma - Inter 0 - 3: Inzaghi vola Mourinho affonda allOlimpico - #Inter #Inzaghi #Mourinho #affonda - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – L’Inter non lascia scampo alla Roma e all’Olimpico passa con un netto 3-0 sui giallorossi di Mou… -