Quirinale, Aidda lancia la petizione online per un Capo di Stato donna (Di sabato 4 dicembre 2021) Da Napoli e' stata lanciata la petizione online 'Una donna al Quirinale'. L'iniziativa e' promossa da Aidda, associazione italiana che valorizza e sostiene l'imprenditoria al femminile. Per aderire e' possibile andare su change.org. "Crediamo che una campagna di sensibilizzazione per avere finalmente una donna al Quirinale possa essere importante non tanto per raggiungere l'obiettivo in queste elezioni – ha spiegato Antonella Giachetti, presidente nazionale Aidda – ma per portare l'attenzione della comunita' sulla necessita' di integrare ai valori attuali quelli femminili che sono la speranza per il futuro. La leadership al femminile e' infatti caratterizzata dal valore della cura che deve diventare una dimensione antropologica e deve ...

