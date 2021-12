Primario di Pesaro: "Ho sbagliato a sfogarmi. Ma non empatizzo con con i No Vax che contagia i fragili" (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non rinnego il contenuto, ma devo qualificarlo: le mie invettive non erano per il non vaccinato tout court (conosco per esperienza i mille distinguo), ma per chi - per ignoranza, o peggio ancora per tornaconto - diffonde informazioni false, gettando nel caos le persone che non hanno gli strumenti critici intellettuali per farsi un’idea propria. La stretta al cuore che senti quando il paziente ti dice ‘non ho fatto il vaccino perché non ci ho capito niente’ è terribile”. Il Primario dei pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro Umberto Gnudi, torna nuovamente sul suo sfogo anti non vax (“sappiate che vi disprezzo”) su facebook. E in un post di risposta ai tanti comenti (molti gli attestati di solidarietà) comincia con un citazione di Guccini. “Ma se io avessi previsto tutto questo…”. “Visto il ruolo che ricopro al momento - spiega -, ho ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non rinnego il contenuto, ma devo qualificarlo: le mie invettive non erano per il non vaccinato tout court (conosco per esperienza i mille distinguo), ma per chi - per ignoranza, o peggio ancora per tornaconto - diffonde informazioni false, gettando nel caos le persone che non hanno gli strumenti critici intellettuali per farsi un’idea propria. La stretta al cuore che senti quando il paziente ti dice ‘non ho fatto il vaccino perché non ci ho capito niente’ è terribile”. Ildei pronto soccorso dell’ospedale diUmberto Gnudi, torna nuovamente sul suo sfogo anti non vax (“sappiate che vi disprezzo”) su facebook. E in un post di risposta ai tanti comenti (molti gli attestati di solidarietà) comincia con un citazione di Guccini. “Ma se io avessi previsto tutto questo…”. “Visto il ruolo che ricopro al momento - spiega -, ho ...

