(Di sabato 4 dicembre 2021) Mentreentrava nell’arcivescovadodi, per incontrare Ieronymos II, la polizia locale ha bloccato unsacerdote, fuori dall’edificio, che si è gettato per terra urlando in greco “sei eretico”. L’uomo è stato allontanato senza disordini. Un episodio dizione asi era verificato anche venerdì a Cipro. Qui un gruppo di cristiano ortodossi hato la presenza delall’esterno dello stadio di Nicosia, dove il Pontefice ha celebrato la Messa. “E’ un eretico”, hanno sostenuto alcuni dei fedeli nonostante Bergoglio nella sua visita sull’isola abbia incontrato le gerarchie ortodosse di Cipro. LEGGI ...

Advertising

Corriere : Grecia, prete ortodosso contesta il Papa: «Sei eretico». E viene allontanato - MZorzy : RT @IlPrimatoN: 'Papa sei un eretico': un prete ortodosso si è scagliato contro Bergoglio ad Atene mentre entrava nell'arcivescovado https… - lella18750 : RT @Corriere: Grecia, prete ortodosso contesta il Papa: «Sei eretico». E viene allontanato - Clachica2La : RT @Corriere: Grecia, prete ortodosso contesta il Papa: «Sei eretico». E viene allontanato - SecolodItalia1 : “Papa, sei un eretico!”. Un anziano prete ortodosso contesta Francesco ad Atene (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Papa sei

Un sacerdote greco - ortodosso ha gridato "un eretico" a Francesco , mentre il Pontefice stava entrando nell'Arcidiocesi di Atene per incontrare l'arcivescovo di tutta la Grecia Ieronymos II. L'uomo è stato allontanato dalla polizia. ...'Bè,l'uomo giusto per questo lavoro', gli ho risposto' ...Elisa credeva che l'amore fosse violento e pericoloso, come il rapporto con il papà. Ma ha capito che non è questa la verità.Per come siamo cresciuti e come siamo stati abituati, vivere con i genitori è la normalità ... Le comodità dello stare con mamma e papà sono numerosissime e per questo si rimane spesso insieme a loro, ...