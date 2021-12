Pagelle Roma-Inter 0-3 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ledi0-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la sedicesima giornata di. All’Olimpico incredibile prestazione dei nerazzurri, che nel primo tempo segnano tre gol, con Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Nella ripresa il risultato non cambia e c’è un gran dominio da parte degli ospiti contro i derelitti giallorossi. Di seguito iai protagonisti.(3-5-2): Rui Patricio 5; Mancini 5, Smalling 5, Kumbulla 4.5 (16? st Bove 5.5); Ibanez 4.5, Veretout 5.5 (46? st Volpato sv), Cristante 5.5, Mkhitaryan 5.5, Vina 5; Zaniolo 5.5, Shomurodov 5. In panchina: Fuzato, Boer, Villar, Calafiori, Reynolds, Mayoral, Diawara, Darboe, Zalewski, Ndiaye. Allenatore: Mourinho ...

Advertising

Ceruzfries : Pagelle Roma-Inter: Handanovic sv Downfries 6.5 D’Ambrosio 6 Skriniar 7 Bastoni 7 Perisic 6.5 Barella 6 Brozovic 8… - Sport_Fair : #RomaInter, le pagelle di SportFair: i nerazzurri sono uno spettacolo, la squadra di Mourinho in netta difficoltà - sportface2016 : #RomaInter 0-3, le pagelle e il tabellino - Rubino131 : RT @interliveit: Spettacolo #Inter contro una #Roma impotente. All'Olimpico prova di assoluta bellezza e forza dei nerazzurri, un capolavor… - PagineRomaniste : #Roma-#Inter 0-3, le pagelle: squadra inesistente, #Smalling e #Zaniolo portano la croce #ASRoma #RomaInter… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Inzaghi 7,5Arbitro: Di Bello 6Il tabellino del primo tempo di- Inter 0 - 3Marcatori: 15 Calhanoglu (I), 24 Dzeko (I), 39 Dumfries (I)Ammoniti: Ibanez (R)(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Calhanoglu, Dzeko FLOP: Shomurodov, Kumbulla VOTI Al ...Le pagelle di Roma-Inter 0-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico incredibile prestazione dei nerazzurri, che nel pr ...Cronaca, tabellino, top e flop del big match Roma-Inter andato in scena allo stadio Olimpico e valevole per la sedicesima giornata di Serie A L’Inter fa quello che vuole della Roma di Mourinho ...