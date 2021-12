Meteo | instabilità su gran parte delle regioni | previsioni e temperature

Leggi su vesuvius

(Di sabato 4 dicembre 2021)susoprattutto al Nord:per la giornata di oggi. (Foto: Pixabay)Le condizioni atmosferiche cambieranno ancora dopo la fortedi questi giorni sempre sotto il segno del cattivo tempo. Nel corso della giornata di oggi sabato 4 dicembre al Nord sono previste spruzzate di neve sui confini alpini. Sul restosettentrionali invece il cielo sarà a tratti molto nuvoloso al mattino, poi però nel corso della giornata potrebbe coprirsi completamente. In nottata invece le condizioni atmosferiche peggioreranno al Nordest soprattutto con piogge in pianura e neve in collina. Siamo anche su Telegram: seguici ...