L’appello a Draghi | “Dichiari il 2022 anno del volontariato | è un bene pubblico prezioso e non servono soldi”

"Il 2022 sia l'anno del volontariato". È l'appello lanciato al presidente del Consiglio Mario Draghi da Emanuele Alecci e Riccardo Bonacina, portavoce della campagna per il riconoscimento del volontariato a bene immateriale Unesco, in occasione della fine di "Padova capitale europea del volontariato". Il 5 dicembre è segnato sul calendario delle ricorrenze come la Giornata mondiale del volontariato e "sarebbe una grande occasione per ribadire il suo valore", dicono Alecci e Bonacina. "L'Italia – aggiungono – è in questo particolare momento un esempio per tanti altri Paesi. Il volontariato è un bene pubblico prezioso e il presidente Mattarella non si stanca di ricordare ...

