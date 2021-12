Israeliano accoltellato a Gerusalemme | l' assalitore ucciso

(Di sabato 4 dicembre 2021) Unè stato ferito oggi in un attacco con un coltello vicino alla Porta di Damasco a. Lo hanno riferito i servizi di Pronto soccorso secondo cui l'è stato colpito ...

Agenzia ANSA

L'israeliano - che secondo alcune fonti è un giovane ebreo ortodosso - è stato portato in ospedale. Brevi scontri sono poi avvenuti tra palestinesi e polizia, con gli agenti che hanno lanciato ...