Il rinnovo di Brozovic è ad un passo | spunta la data!

(Di sabato 4 dicembre 2021) Entro Natale, Marcelopotrebbe firmare il nuovo contratto che lo legherà fino al 2026 alla società neroazzurra., InterL’incontro per definire i dettagli del nuovo contratto dovrebbe verificarsi settimana prossima, al rientro dalla trasferta di Madrid in Champions. Ivan, padre del calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gazzetta dello Sport riguardo l’incontro e l’accordo, sembrando molto fiducioso sulla possibilità dell’affare: “Non sarà quello risolutivo, perché c’è bisogno di tempo: non siamo ancora ai dettagli, ci sono diversi aspetti da sistemare, anche burocratici e non solo economici. Ma adesso, ancor più che nei giorni scorsi, si respira un’aria di grande fiducia ed è così da entrambi i lati del tavolo. Il meeting ...

... ma certamente servirà ad avvicinare a grandi passi la trattativa per ilverso la sospirata definizione. La rosea speiga: 'Situazione In soldoni:non ha in mano offerte da squadre di ...Intanto resta l'ottimismo per ildi, la trattativa è ancora in corso'. Due dunque i nomi fatti dall'esperto di mercato sui progetti di Marotta e Ausilio. Bremer è un profilo che ...CALCIOMERCATO - Entro Natale l'Inter dovrebbe chiudere l'operazione rinnovo del croato: si ragiona intorno ai 5,5 milioni a stagione fino al 2026.L'Inter e il centrocampista Marcelo Brozovic avrebbero intenzione di chiudere la trattativa del rinnovo entro Natale ...