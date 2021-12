Il No Vax del braccio finto è un dentista già sospeso: “Ma io devo pur lavorare” (Di sabato 4 dicembre 2021) Denunciato per truffa, 57 anni, vive a Biella. L’infermiera: “Quando ho scoperto il trucco mi ha pure chiesto di chiudere un occhio” Leggi su repubblica (Di sabato 4 dicembre 2021) Denunciato per truffa, 57 anni, vive a Biella. L’infermiera: “Quando ho scoperto il trucco mi ha pure chiesto di chiudere un occhio”

Advertising

Tommasolabate : L’obbligo di contraddittorio in tv e altrove tra vax e novax è allucinante. Se domani nascesse il partito del “2+2=… - repubblica : Lo sfogo del primario di Pesaro contro i No Vax: 'Vi curo, ma non parlatemi: mi fate schifo e vi disprezzo' - trash_italiano : La notizia del no vax con il braccio in silicone fa il giro del mondo ?? - ElizabethRavag1 : RT @AdmiralReloade1: Non canto vittoria, non è certo da persona perbene, ma si sta verificando l'opposto del desiderata dai vaccinisti, nel… - RobiRobipit : RT @RadioSavana: La truffa del secolo spiegata facile: ? Lombardia 28 novembre: 'Rianimazioni piene per colpa dei no vax!' ? Lombardia 30 n… -