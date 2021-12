Cremonini: “Colibrì è una delle mie canzoni che nel nascere ha ricevuto più amore da parte del pubblico” (Di sabato 4 dicembre 2021) Cesare Cremonini – credito foto Andrea SestitoBOLOGNA – “Grazie davvero a tutti. ‘Colibrì’ è una delle mie canzoni che nel nascere ha ricevuto più amore da parte del pubblico e di tutto l’universo che ruota intorno alla musica. Non so come ringraziarvi, ma posso dirvi che siamo solo all’inizio. Colibrì è una canzone molto speciale, vola davvero! Grazie. Ce”. Con questo post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il cantautore bolognese Cesare Cremonini ha voluto ringraziare i suoi fans per l’accoglienza riservata al nuovo singolo “Colibrì”, appena pubblicato. L’album anticipa il nuovo album di inediti di Cremonini, in uscita nei primi mesi del 2022. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 dicembre 2021) Cesare– credito foto Andrea SestitoBOLOGNA – “Grazie davvero a tutti. ‘’ è unamieche nelhapiùdadele di tutto l’universo che ruota intorno alla musica. Non so come ringraziarvi, ma posso dirvi che siamo solo all’inizio.è una canzone molto speciale, vola davvero! Grazie. Ce”. Con questo post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il cantautore bolognese Cesareha voluto ringraziare i suoi fans per l’accoglienza riservata al nuovo singolo “”, appena pubblicato. L’album anticipa il nuovo album di inediti di, in uscita nei primi mesi del 2022. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremonini Colibrì Cesare Cremonini lancia un nuovo album dopo 5 anni: 'Visioni nate durante il lockdown" "Colibrì": Cremonini vola fuori dal tempo Un volo di quattro minuti e trentacinque secondi per la precisione, di cui i primi 24 secondi sono di intro strumentale. Una rivoluzione nell'era dello ...

