Advertising

Lopinionista : Covid, Fedriga: 'Le manifestazioni no-vax ora sono devastanti' - puntozerofm : Covid, in #FVG stabilizzazione del fenomeno Gli aggiornamenti dopo la Conferenza Stampa di sabato 6 dicembre alla p… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Covid: Regione Fvg, c'è stabilizzazione del fenomeno Fedriga, incontrovertibile vac… - Ansa_Fvg : Covid: Regione Fvg, c'è stabilizzazione del fenomeno. Fedriga, incontrovertibile vaccini funzionano. Contagi dimezz… - zazoomblog : Covid Fedriga: manifestazioni no - vax ora sono devastanti - #Covid #Fedriga: #manifestazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fedriga

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianonel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza da- 19 e le misure di prevenzione. ...... dice nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza da-...ricorda che ci sono piccoli paesi dove non è facilissimo fare il tampone e i giovanissimi ...Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe riuscire ad evitare la zona arancione, ma, ha aggiunto, "se tutti fossero stati vaccinati non avremmo visto nemmeno quella gialla".TRIESTE. In un anno i contagi da coronavirus nella nostra regione sono diminuiti del 20 per cento e i ricoveri del 50. E la mortalità è calata di un terzo. Dati che, salvo inversioni di tendenza, spin ...