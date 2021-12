Como. Dal 4 gennaio iscrizioni alle scuole dell’infanzia e primarie e ai servizi di refezione e post scuola (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 4 gennaio 2022 saranno possibili, secondo le indicazioni del Ministero, le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e primarie per l’anno scolastico 2022-2023. Dal 4 gennaio al 31 marzo le famiglie interessate potranno presentare le domande per l’iscrizione ai servizi comunali di refezione scolastica e di post scuola per l’anno scolastico 2022-2023. L’ iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà essere effettuata, se di interesse: per gli alunni che passano dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria per gli alunni che, pur già iscritti alla scuola primaria, non sono iscritti al ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 42022 saranno possibili, secondo le indicazioni del Ministero, leper l’anno scolastico 2022-2023. Dal 4al 31 marzo le famiglie interessate potranno presentare le domande per l’iscrizione aicomunali discolastica e diper l’anno scolastico 2022-2023. L’ iscrizione alo discolastica dovrà essere effettuata, se di interesse: per gli alunni che passano dallaallaprimaria per gli alunni che, pur già iscritti allaprimaria, non sono iscritti al ...

