Calcio | Inzaghi | ' ero sereno anche a -10 dalla vetta | ora cresciamo di partita in partita'

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "E' tanti anni che le mie squadre giocano in un determinato modo, cambiano i giocatori ma anche negli anni passati con la Lazio giocavamo bene e divertivamo. Non erano risultati casuali e scontati, ho avuto la fortuna di arrivare all'Inter anche perdendo giocatori importanti per la vittoria dell'ultimo campionato e adesso stiamo crescendo di partita in partita. Ero sereno anche quando eravamo a meno dieci dalla vetta, peccato per tre rigori che sono stati fatali contro Atalanta, Milan e Juventus". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi dopo il successo per 3-0 sul campo della Roma.

