Amra Dzeko: “Roma è casa, Inter scelta giusta. Spero niente fischi per Edin…” (Di sabato 4 dicembre 2021) Amra Dzeko, moglie di Edin, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Stasera non sarò allo stadio perché siamo in pieno trasloco che abbiamo preso la nostra casa definitiva a Milano. Ma, in ogni caso, non sarei andata lo stesso. Troppa emozione”. Sui sei anni di Dzeko a Roma: “A Roma sono nati i nostri tre figli. Per noi è e sarà sempre casa, Una e Dani sono nati praticamente con la maglia giallorossa, Dalia invece è ancora piccola” Sull’accoglienza dell’Olimpico: “Non lo so, magari qualche tifoso lo fischierà, anche se Spero di no, ma so che in caso saranno fischi all’avversario, non a Edin in quanto persona o a quello che ha fatto per la Roma. I tifosi, quelli che lo hanno sempre sostenuto, anche sui ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021), moglie di Edin, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Stasera non sarò allo stadio perché siamo in pieno trasloco che abbiamo preso la nostradefinitiva a Milano. Ma, in ogni caso, non sarei andata lo stesso. Troppa emozione”. Sui sei anni di: “Asono nati i nostri tre figli. Per noi è e sarà sempre, Una e Dani sono nati praticamente con la maglia giallorossa, Dalia invece è ancora piccola” Sull’accoglienza dell’Olimpico: “Non lo so, magari qualche tifoso loerà, anche sedi no, ma so che in caso sarannoall’avversario, non a Edin in quanto persona o a quello che ha fatto per la. I tifosi, quelli che lo hanno sempre sostenuto, anche sui ...

