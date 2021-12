Traffico Roma del 03-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ma al momento nessun stop Dopo l’avvio dello sciopero in programma questa mattina per il trasporto pubblico sino alle 12:30 il servizio delle reti di Atac eTPL prosegue Ma appunto non sono escluse le riduzioni di servizio per quanto riguarda il trasporto su Ferro mentre per bus e tram si potrebbero verificare riduzioni di corse o interruzioni Per quanto riguarda la viabilità in via del Foro Italicorallentato a partire da via Viole in Chianti 2 km di coda sono invece segnalati sulla tratto Urbano della A24 dallo svincolo di via Fiorentini in direzione tangenziale sulla Colombo invece per lavori in corso al momento all’altro con via Laurentina i semafori Sono fuori servizio la polizia locale sul posto per regolare la viabilità In ...